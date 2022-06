Guatemala : Arrêtées en train de décapiter une adolescente

La police guatémaltèque a interpellé trois adolescentes qui agressaient extrêmement violemment une autre jeune fille. La victime n’a pas survécu.

«Des policiers qui patrouillaient dans ce secteur ont entendu des cris et se sont mis immédiatement à la recherche de l’immeuble d’où provenaient ces appels au secours», a expliqué Jorge Aguilar. «Ils sont entrés dans l’immeuble au moment où le crime était commis: l’une d’entre elles tenait la victime et l’autre filmait avec son portable», a ajouté le porte-parole, en précisant que, malgré l’intervention des policiers, la victime était décédée sur place.

On ignorait à ce stade le mobile du crime. Le gang Barrio 18, tout comme son rival Mara Salvatrucha, se spécialise dans le racket des commerces et des compagnies de bus, assassinant les employés qui refusent de payer la somme exigée. Les gangs et les activités liées au trafic de drogue sont responsables d’environ 50% des 3500 morts violentes enregistrées chaque année au Guatemala.