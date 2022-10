Sacrilège en Italie : Ils risquent de regretter d'avoir volé une gondole à Venise

Deux jeunes voyageurs de nationalité française ont été appréhendés dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu’ils s’accordaient une balade sur les célèbres canaux vénitiens à bord d’une gondole qu’ils avaient volée, rapporte CNN . Ils ont attiré l’attention de trois habitants, la gondole zigzaguant de part et d’autre du Grand Canal «tel un canoë». La police les a interpellés vers 3h30 du matin.

Giorgio Bognolo, le propriétaire de la gondole volée, d’une valeur de 60 000 euros, a déclaré que «le contenu de la gondole – une housse, des coussins, des décorations et d’autres objets – avait été jeté dans le canal». Les voyageurs ont ensuite quitté le quai à bord de l’embarcation.

Le gondolier indigné a déploré l’attitude des deux jeunes touristes: «Ils avaient l’air très contents. Ils n’étaient pas désolés, ils ne se sont pas excusés. Ça m’a vraiment blessé. Ils rigolaient comme si c’était un jeu». «Les gondoles sont belles et délicates. Il faut beaucoup d’argent pour les entretenir, explique le gondolier. C’est comme si quelqu’un touchait votre femme ou votre fille».

Plainte déposée

Un «jeu» qui risque bien d’avoir de sérieuses conséquences. Le propriétaire de la gondole a en effet décidé de porter plainte et de demander «des dommages et intérêts pour les objets qui auraient été jetés hors de la gondole, ainsi que pour les éraflures et les dégâts causés au bateau, pour un total d’environ 10 000 à 15 000 euros», selon son avocat. Auxquels s’ajoutera une somme d’argent à définir pour «dommages moraux».