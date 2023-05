Braqueurs présumés aux Pays-Bas: Arrêtés pour avoir fait exploser 22 bancomats, dont un au Luxembourg

Des millions de dommages matériels

On leur reproche ainsi douze explosions de distributeurs automatiques en Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, quatre en Basse-Saxe, trois en Rhénanie-Palatinat, notamment à Trèves, et un en Sarre (Hombourg), en Hesse et à Schuttrange, au Luxembourg. Outre l'argent volé, ils ont causé des dégâts matériels d'un montant de plus de deux millions d'euros.