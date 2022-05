Au Luxembourg : Arrêtés pour trafic de drogue et possession de faux papiers

LUXEMBOURG - La police a interpelé deux trafiquants de drogues, ces dernières 24 heures, ainsi qu'un homme en possession de faux papiers, au Bierger-Center de la capitale.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h, la police a arrêté un individu, peu après qu'il a vendu de la drogue à un client, rue de Strasbourg, à Luxembourg-Ville. Lors de la fouille du trafiquant, les fonctionnaires ont découvert 22 balles de drogue et une importante somme d'argent. Interpelé sur ordre du procureur, il devait être présenté ce mardi, à un juge d'instruction.

Lundi soir, peu avant 23h, c'est à Differdange, avenue d'Oberkorn, que la police a interpelé un autre trafiquant, assis dans sa voiture. Dans son véhicule ont été trouvées 38 balles d'héroïne et cinq balles de cocaïne, ainsi que des GSM et de l'argent liquide. Il devait également être présenté au juge ce mardi.

À noter qu'outre des trafiquants de drogue, la police grand-ducale a également interpelé un individu, qui s'est présenté au Bierger-Center de la capitale, avec de faux papiers. Les fonctionnaires ont vérifié l'authenticité de son permis de conduire et de sa pièce d'identité et les ont même contrôlés avec l'équipement spécial de l'aéroport. Il s'est avéré qu'ils étaient tous les deux faux. Le procureur a été saisi et ordonné l'arrestation de l'individu.