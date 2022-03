Au Luxembourg - «Arrêtez d'investir dans notre mort»

1 / 40 Entre 350 et 500 personnes ont manifesté vendredi à Luxembourg pour réclamer la justice climatique et des investissements du FDC plus conformes à l'écologie. L'essentiel/jw Entre 350 et 500 personnes ont manifesté vendredi à Luxembourg pour réclamer la justice climatique et des investissements du FDC plus conformes à l'écologie. L'essentiel/jw Entre 350 et 500 personnes ont manifesté vendredi à Luxembourg pour réclamer la justice climatique et des investissements du FDC plus conformes à l'écologie. L'essentiel/jw

«Et un, et deux, et trois degrés! C'est un crime contre l'humanité». Entre 350 et 500 personnes, majoritairement des jeunes, ont manifesté ce vendredi après-midi pour la justice climatique et contre la politique d'investissements du FDC. Le Fonds de compensation gère l'argent des pensions du secteur privé et, selon les manifestants, le fait en partie au détriment du climat et de l'avenir de la planète.

«On veut réveiller les politiciens, ils doivent faire plus pour la planète que ce qu'ils font maintenant», martèle Hannah, 16 ans, inquiète pour son avenir et venue manifester avec Louanne, 14 ans. «Il faut réduire les énergies fossiles, on n'a pas d'autre planète». «C'est notre futur, on ne peut pas continuer comme ça, ça n'ira pas. On veut que la planète soit meilleure pour tout le monde», revendiquent de leur côté Gloria, 15 ans, et Julia, 14 ans. «On se plaint depuis assez longtemps, il est temps d'agir», ajoute Julia. «Nous devons changer la manière dont vous vivons, sinon on ne survivra pas».

«On va réussir»

Parti de la place Clairefontaine, le cortège s'est fait entendre dans les rues du centre de la capitale, se frayant un chemin entre les chantiers, jusqu'aux locaux abritant le FDC, rue de la Porte Neuve. «Vous ne vous en tirerez pas comme ça», a lancé une manifestante au micro. «Nous vous demandons d'arrêter de faire des investissements contre le climat, arrêtez de financer notre mort». Les militants climatiques préviennent: si les actions pour la planète sont insuffisantes, les catastrophes naturelles mortelles vont se multiplier.