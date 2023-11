Arrêtez de faire votre lit dès le réveil

Si votre premier réflexe est de faire votre lit dès le lever, il serait peut-être temps de reconsidérer la chose. La raison? Cette habitude, qui favoriserait la productivité, contribue au développement des acariens qui adorent la chaleur et l’humidité. Et c’est exactement ce que vous leur offrez en sortant du lit et en recouvrant ce dernier du duvet qui a accumulé la chaleur de votre corps.