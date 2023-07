Musique: «Arrêtez de jeter des choses sur les artistes!» lance Adele

«Je vous tuerai»

Autant de moments captés sur leurs téléphones par des spectateurs et qui deviennent ensuite viraux sur les réseaux sociaux, avec le risque d’encourager d’autres gestes similaires, ont déploré plusieurs artistes. En résidence à Las Vegas, où elle se produit tous les vendredi et samedi, la méga star Adele a prévenu qu’elle ne l’accepterait pas.

«Putain, je vous mets au défi, je vous mets au défi de me jeter quelque chose. Je vous tuerai», a-t-elle lancé avec ironie, d’après une vidéo circulant sur TikTok et Twitter. Tenant elle-même un canon à tee-shirt, elle a propulsé un de ces cadeaux à la foule avant d’ajouter dans un éclat de rire: «Arrêtez de jeter des choses sur les artistes!»

La tendance n’est pas nouvelle. À la fin de l’année dernière, Harry Styles avait reçu un bonbon «Skittle» dans l’œil et, plus récemment, un bouquet de fleurs au visage. «Cette tendance à jeter des objets sur les artistes lorsqu’ils sont sur scène doit s’arrêter», a récemment tweeté le chanteur pop et R&B américain Charlie Puth. «C’est un manque de respect et c’est très dangereux. Je vous en prie, profitez simplement de la musique», a-t-il ajouté.