Vanessa Demouy : «Arrêtez de me faire ch*** avec la pub Aubade»

Vanessa Demouy qui revient sur le devant de la scène avec des succès au théâtre et une jolie couverture dans le dernier FHM s'est mise en colère dans l'émission de Laurent Baffie.

Visiblement, l'ancienne mannequin commence à en avoir marre qu'on lui parle sans arrêt de sa participation à la campagne Aubade dans laquelle était censée être non identifiable: «Alors on va arrêter de me faire ch*** avec cette campagne, ça fait des années que je leur fais de la pub et qu'ils m'ont pas donné une tune, ça suffit maintenant! Je ne veux plus qu'on me parle de cette marque de lingerie; oui j'ai fait des photos non identifiables, oui, c'est moi tout le monde le sait depuis 20 ans maintenant lâchez moi!» s'est écriée la jeune femme invitée sur le plateau d'Europe 1.