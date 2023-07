«Arrêtez, ne cassez pas»: la grand-mère de Nahel appelle au calme

«Les gens qui sont en train de casser je leur dis: «arrêtez». Qu’ils ne cassent pas les vitrines, qu’ils ne cassent pas les écoles, pas les bus. Arrêtez, c’est des mamans qui prennent les bus, c’est des mamans qui marchent dehors», a exhorté Nadia, la grand-mère de Nahel, interrogée sur BFMTV. «On veut calmer les choses, on ne veut pas qu’ils cassent».

«On veut que ces jeunes-là restent tranquilles. Nahel, il est mort. Ma fille avait un seul enfant, elle est perdue, c’est fini, ma fille n’a plus de vie. Et moi, ils m’ont fait perdre ma fille et mon petit-fils», a-t-elle poursuivi, «fatiguée».