«Arrêtons de regarder les cours de Bourse comme la souris regarde le chat»

Pour Jean-Claude Juncker,les mesures annoncées par un certains pays européens pour soutenir le secteur financier vont avoir un impact positif sur les marchés boursiers à moyen terme.

Au total, les pays européens qui ont annoncé des plans d'aide au secteur bancaire - la France, l'Allemagne ou encore l'Italie notamment - sont prêts à mettre plus de 2 000 milliards d'euros sur la table, un chiffre "qui va impressionner les marchés financiers", selon le Premier ministre qui s'exprimait sur la radio allemande Deutschlandfunk.

"Nous devrions arrêter de regarder les cours de Bourse comme la souris regarde le chat et penser au moyen terme", a-t-il enjoint. Après deux séances d'euphorie, les Bourses mondiales ont repris leur dégringolade mercredi, et jeudi la Bourse de Tokyo a fini sur la deuxième plus forte chute de son histoire tandis que les places européennes repartaient à la baisse à l'ouverture.