En Bretagne: «Arrière Satan!»: une poignée d'intégristes empêche un concert dans une église

«Une enquête confiée à la gendarmerie est effectivement en cours, en l'état des chefs d'entrave à la liberté d'expression, de manifestation sur la voie publique non déclarée et de violence volontaire sans incapacité sur une personne dépositaire de l'autorité publique, lors d'une manifestation sur la voie publique», a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Lorient Stéphane Kellenberger.

Une adjointe giflée

L'édile souligne que le concert, organisé sous l'égide du ministère de la Culture et du conseil départemental, avait été approuvé par l'évêché et le comité paroissial. Dans un communiqué transmis à l'AFP, le syndicat de Bretagne des artistes musiciens CGT a condamné une extrême droite qui «prétend désormais dicter sa programmation aux organisateurs de spectacle». «Si les membres de Civitas ou d'un groupuscule du même genre tentent à nouveau d'empêcher la tenue d'un spectacle en Bretagne, ils devront s'attendre à trouver des militants de la CGT en face d'eux», a réagi le syndicat.

Le diocèse dénonce les événements

Sur Twitter, Civitas a évoqué un «concert profanatoire» et a tweeté en latin «Christus Vincit!» (le christ vainc). Dans une lettre envoyée début mai à l'évêque de Vannes et publiée sur internet, Civitas estimait que «nos églises ne sont pas des salles de concert à la merci des caprices et désirs d’artiste tendance et tendancieux!».