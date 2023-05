Guerre en Ukraine: Arrivé à Rome, Zelensky va rencontrer le pape

L'armée russe a affirmé vendredi avoir repoussé 26 attaques ukrainiennes sur un front long de 95 kilomètres dans le secteur de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, près de la ville-symbole de Bakhmout, au moment où une vaste offensive de Kiev se profile.

«Dans la direction tactique de Soledar, l'ennemi a mené hier une offensive sur toute la ligne de contact, d'une longueur de plus de 95 kilomètres. Les unités de l'armée ukrainienne ont mené 26 attaques impliquant plus de 1 000 militaires et jusqu'à 40 chars», a indiqué le ministère russe de la Défense.