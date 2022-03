Xavier Bettel : «Arriver à un cessez-le-feu et protéger les civils»

LUXEMBOURG - Le Premier ministre a fait le point sur la situation en Ukraine, qui a été envahie par la Russie. Il qualifie ce jeudi de «journée triste» pour l'Europe.

«C'est une journée noire et triste pour l'Europe»: c'est par ces mots que le Premier ministre a débuté sa déclaration concernant la situation en Ukraine. Alors que les pays européens et leurs alliés de l'OTAN ont tout fait ces deux derniers mois pour l'en dissuader, «la Russie a préféré recourir aux armes», a regretté Xavier Bettel qui a, à nouveau, condamné «massivement cette intervention» et également que le président russe «ait mis fin unilatéralement aux accords de Minsk, en reconnaissant les séparatistes à l'est du pays».