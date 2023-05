58 lettres: Arriverez-vous à prononcer le nom de ce village?

Non, personne ne s’est endormi sur le clavier d’ordinateur: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch est bel et bien un nom… de village. Il est d’ailleurs le plus long d’Europe.

Sur l’île galloise d’Anglesey se trouve un petit village dont le nom est le plus long d’Europe. IMAGO IMAGES/CHRISTIAN GOUPI

Prêt(e) à faire une tentative pour prononcer le nom de village le plus long d’Europe sans que votre langue ne fourche? Vous pouvez toujours essayer, au cas où vous envisageriez d’aller vous y perdre un jour et auriez besoin d’appeler un taxi sur place. On vous l’accorde, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch est carrément imprononçable. Ce village au nom à rallonge est situé sur la côte nord-ouest du Pays de Galles, plus précisément sur l’île d’Anglesey.

Comment faites-vous pour prononcer les noms de villes alambiqués, en vacances? Je fais de mon mieux pour essayer de les prononcer dans la langue du pays. Je préfère montrer l’adresse au chauffeur de taxi par écrit. Je n’essaie même pas, je n’arrive de toute façon jamais à les retenir. Autre.

Sa signification est tout aussi déroutante. Ce nom se traduit par «l’église de sainte Marie dans le creux du noisetier blanc près d’un tourbillon rapide et l’église de saint Tysilio près de la grotte rouge». Une évidence, non? Les locaux, qui trouvent dans tous les cas le nom trop long, se contentent généralement de l’appeler Llanfairpwll ou Llanfair (St. Mary’s).

De l’idée de génie du cordonnier au livre «Guinness des records»

Le nom à rallonge de ce village gallois cache une histoire plutôt intéressante. À l’origine, il s’appelait seulement Llanfair Pwllgwyngyll, jusqu’à ce qu’un cordonnier ait eu une idée de génie au 19e siècle.

Il a imaginé ce nom imprononçable pour rendre le village de l’époque plus attractif sur le plan commercial et pour inciter les chemins de fer à ériger une gare sur la ligne reliant Londres à Manchester et Holyhead.

Avec ses 58 caractères, le nom officiel du village est aujourd’hui considéré comme le plus long d’Europe et a réussi à faire son entrée dans le livre «Guinness des records» en 2022. Il a permis au village côtier d’acquérir une telle notoriété qu’il est devenu la destination touristique et le village le plus connu du pays de Galles.

Autres noms de lieux cocasses

Il n’y a pas qu’au Pays de Galles que l’on trouve des noms de lieux à rallonge. En voici d’autres à travers le monde:

1 / 3 Le nom d’origine de la colline Taumata, en Nouvelle-Zélande, provient de la langue Maori et est composé de 85 lettres. NEWZEALAND.COM Avec ses 45 lettres, le nom du lac Webster dans le Massachusetts, aux États-Unis, n’est pas beaucoup moins long. Le lac est entouré de forêts et de sentiers de randonnées qui ne demandent qu’à être explorés. WEBSTERLAKEASSOCIATION.ORG Saviez-vous que le nom cérémoniel de Bangkok était le suivant: Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Maha Sathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit? PEXELS/TE LENSFIX