Guerre en Ukraine : Arrivés à Metz, les réfugiés racontent l'enfer: «Kharkiv n'existe plus»

METZ - Deux cent trente-deux Ukrainiens, majoritairement des femmes et des enfants - ainsi qu'un chat et un chien - ont été accueillis mardi à Metz dans l'un des premiers gros convois de réfugiés arrivés en France.

Arrivés après un voyage exténuant, dans quatre autocars affrétés par la Ville, ils ont été reçus au centre sportif du stade Saint-Symphorien où ils ont pu manger un repas chaud et prendre une douche. Des bénévoles leur ont distribué vêtements et kits d'hygiène et ont réalisé des tests Covid et des examens médicaux.