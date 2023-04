Football: Arsenal surclasse Leeds et reprend ses distances avec City

Le leader de Premier League a tranquillement battu Leeds 3-1 samedi en 29e journée du championnat d'Angleterre. Un doublé de Jesus (35e s.p., 55e), et des but de White (47e) et Xhaka (84e) ont permis aux Gunners de reprendre 4 points d'avance en tête sur City, qui compte un match en plus à jouer. Kristensen avait sauvé l'honneur pour Leeds.