Arsenal dresse une statue de de 3,50 mètres pour Arsène Wenger

Jusqu’ici, aux yeux de tout supporter d’Arsenal, Arsène Wenger pesait trois titres de Premier League (1998, 2002 et 2004) et sept Coupes d’Angleterre, soit le formidable butin amassé durant ses près de 22 ans de carrière à la tête des Gunners (30 septembre 1996-13 mai 2018). Depuis vendredi, l’ex-emblématique manager des Londoniens a ajouté une demi-tonne à sa légende.

Entre légendes

Il y a dans la galerie son compatriote Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire du club (228 goals), que Wenger avait dirigé à Monaco puis à Londres. On trouve aussi un autre attaquant, Dennis Bergkamp, l’ex-défenseur Tony Adams, l’entraîneur ancestral Herbert Chapman et Ken Friar, dirigeant historique.

«Le plus grand»

«Nous sommes ravis de mettre en lumière le leadership et la carrière exceptionnels d’Arsène Wenger au sein de notre club, a déclaré Tim Lewis, vice-président exécutif d’Arsenal. Sa contribution et ses réalisations font de lui le plus grand manager de notre histoire. Il a offert au club et à ses supporters de nombreux trophées et de fantastiques souvenirs, tout en apportant une révolution en termes de gestion et en étant à l’origine du déménagement à l’Emirates Stadium.»