Arsenal prend seul les commandes

Surprise en Angleterre où le 18e Bolton s'est imposé face à Manchester United. Cela permet à Arsenal de faire le trou en tête de la Premier League.

ANGLETERRE - Le faux pas de Manchester United sur la pelouse de Bolton (1-0) a permis à Arsenal, vainqueur in extremis de Wigan (2-0), de prendre seul la tête du classement. Manchester City, après sa victoire à l'arraché sur Reading (2-1) conserve sa 3e place. Le trio de tête est talonné par Chelsea et Liuverpool, vainqueur de Derby County et Newcastle.