Arsenal: se ressaisir face à Porto

La stupéfiante défaite à domicile contre Hull, samedi, en championnat d’Angleterre (2-1), a brutalement mis un terme à l’ère des louanges pour les joueurs d’Arsenal qui devront prouver qu’ils ont les moyens de leurs ambitions contre Porto, mardi soir en Ligue des champions. Arsenal a déjà perdu deux matches cette saison. Contre Fulham et Hull. Et Porto paraît un adversaire autrement plus redoutable.