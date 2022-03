Arsenal tire le Celtic, Lyon jouera Anderlecht

Le duel entre Arsenal et ses voisins écossais du Celtic Glasgow sera une des principales affiches des barrages de la Ligue des champions, aux côtés de Panathinaïkos-Atletico Madrid et Sporting Portugal-Fiorentina. L’OL a été plus gâté.

Ainsi en a décidé le tirage au sort vendredi à Nyon. Arsenal, demi-finaliste de la C1 la saison passée, bénéficiera d'un match retour à Londres, mais peut s'attendre à souffrir avec un match forcément engagé sur la pelouse des Écossais (vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1967) à l'aller. La bande d'Arsène Wenger devra gérer le fameux "figthing spirit" des Ecossais, qui viennent de renverser une situation bien compromise, mercredi sur la pelouse du Dynamo Moscou (victoire 2-0 après une défaite 1-0 à domicile) lors du 3e tour préliminaire.

Les affrontements Panathinaïkos-Atletico Madrid et Sporting Portugal-Fiorentina s'annoncent également très équilibrés.

Parmi les têtes de série, Stuttgart, 3e de Bundesliga, a hérité du petit poucet du FC Timisoara, avec, en prime, un retour en Allemagne. Timisoara, surprenant tombeur au 3e tour préliminaire du Shakthar Donetsk, tenant de la Coupe de l'UEFA, a-t-il les moyens de rééditer une telle performance? Lyon, 3e du Championnat français, s'en tire bien avec Anderlecht, 2e du Championnat belge.

Aller les 18 et 19 août, retour les 25 et 26 août:

Panathinaïkos (GRE) - Atletico de Madrid (ESP)

Sporting Portugal (POR) - Fiorentina (ITA)

FC Timisoara (ROM) - Stuttgart (GER)

Celtic Glasgow (SCO) - Arsenal (ENG)

Lyon (FRA) - Anderlecht (BEL)

Levski Sofia (BUL) - Debrecen (HUN)

FC Copenhague (DEN) - Apoël Nicosie FC (CYP) FK

Ventspils (LAT) - FC Zürich (SUI)

Salzbourg (AUT) – Maccabi Haïfa (ISR)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) - Olympiakos (GRE)

Barrages Europa League

Aller le 20 août, retour le 27 août

PAOK Salonique (GRE) - Heerenveen (NED)

Dinamo Zagreb (CRO) - Heart of Midlothian (SCO)

Werder Brême (GER) - Aktobe (KAZ)

Everton (ENG) - Sigma Olomouc (CZE)

BATE Borisov (BLR) - Litex Lovech (BUL)

NAC Breda (NED) - Villarreal (ESP)

Lech Poznan (POL) - Bruges (BEL)

Fulham (ENG) - Amkar Perm (RUS)

Galatasaray (TUR) - Levadia Tallinn (EST)

Teplice (CZE) - Hapoël Tel-Aviv (ISR)

Metallurg Donetsk (UKR) - Austria Vienne (AUT)

FC Twente (NED) - Karabakh (AZE)

AS Rome (ITA) - Kosice (SVK)

Dynamo Moscou (RUS) - CSKA Sofia (BUL)

Genk (BEL) - Lille (FRA)

PSV Eindhoven (NED) - FC Tel-Aviv (ISR)

Lazio Rome (ITA) - Elfsborg (SWE)

Trabzonspor (TUR) - Toulouse (FRA)

Partizan Belgrade (SRB) - Zilina (SVK)

Baki (AZE) - FC Bâle (SUI)

Ajax Amsterdam (NED) - Slovan Bratislava (SVK)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Sivasspor (TUR)

Brondby (DEN) - Hertha Berlin (GER)

Athletic Bilbao (ESP) - Tromso (NOR)

Sarajevo (BIH) - CFR Cluj (ROM)

Rapid Vienne (AUT) - Aston Villa (ENG)

Steaua Bucarest (ROM) - Saint Patrick's Athletic (IRL)

Sparta Prague (CZE) - Maribor (SLO)

Zenit St-Pétersbourg (RUS) - Nacional Madère (POR)

Genoa (ITA) - Odense (DEN)

Dinamo Bucarest (ROU) - Slovan Liberec (CZE)

Guingamp (FRA) - Hambourg (GER)

FC Sion (SUI) - Fenerbahçe (TUR)

Sturm Graz (AUT) - Metalist Kharkov (UKR)

Slavia Prague (CZE) - Etoile Rouge Belgrade (SRB)

Benfica (POR) - Vorskla Poltava (UKR)

Vaslui (ROU) - AEK Athènes (GRE)

Stabaek (NOR) - Valence CF (ESP)