Bande dessinée: Arsène Lupin se mesure à Sherlock Holmes

Fidèle à l'esprit

L’auteur s’est attaché à ne pas dénaturer le personnage de Lupin, en reprenant «ça et là des tournures désuètes pour dater le récit». Sherlock Holmes, quant à lui, est quelque peu différent de ce que le lecteur connaît. Plus rude, plus méchant. «Si les fans de Sherlock Holmes vont détester la cruauté, la méchanceté que je lui ai insufflée, je respecte à la lettre les dates et les informations données par Arthur Conan Doyle», justifie Jérôme Félix.