Art et football ont rendez-vous dans un festival à Dudelange

Deux anciens collègues, fans de foot, se sont lancés dans un projet sans précédent au Luxembourg: proposer gratuitement deux journées remplies d’activités socioculturelles et sportives liées au football. L'événement se déroule samedi et dimanche, à Dudelange. «On est aussi persuadés que le site NeiSchmelz a tout ce qu’il faut pour mélanger les aspects sportif et culturel», glisse Bryan Marcolino, organisateur.

«Nous proposons des activités pour tout le monde et pour tous les âges», ajoute-t-il. «Parents et enfants vont pouvoir participer ensemble à des activités mélangeant le sport et l’art: il y aura des collages, une création de bannière ultra, on expliquera comment faire des photos argentiques sur un terrain de sport, on exposera des bancs avec les anciens sièges du stade Josy-Barthel. Les participants pourront tremper une balle dans la couleur et envoyer le ballon contre un mur. Tout le monde y passera et, à la fin, surgira une immense œuvre d’art. Chacun pourra aussi créer son propre tee-shirt».