Artaban, l’électro(n) libre

Max et Charles Nilles, deux frères mélomanes, forment Artaban. Avec ce groupe, ils n’en sont pas à leur première tentative de jouer ensemble.

Artaban, ce sont Max et Charles Nilles. (dr)

Mais, ce qui durant leurs années de lycée se limitait à des répètes gratte/batterie dans leur cave s’est transformé, après la fac, en un duo épris des grands airs, du Wall Of Sound de Phil Spector et des excursions electronica que n’auraient pas reniées les Boards of Canada.