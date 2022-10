The Voice Kids: Arthur va-t-il remporter la finale?: «J'ai des armes secrètes!»

Le Belge de 9 ans est un fan de Mika. TV/Bureau233/TF1

Huit candidats s’affrontent en finale de l’émission. À l’issue du vote du public, quatre d’entre eux pourront chanter en duo avec leur coach.

«L’essentiel»: Comment te sens-tu avant la finale de «The Voice Kids»?

Arthur: Je me sens stressé, mais je sens aussi que ça va être super chouette. Et peu importe ce qu’il arrive, mon but est de m’amuser!

As-tu appris à gérer le stress entre chaque étape?

Au début, j’étais très stressé mais ensuite j’ai un peu appris à le gérer, ça va.

C’est vrai qu’il sont tous plus âgés, mais ma jeunesse et ma fraîcheur font aussi ma force.

Quels sont tes autres atouts?

Il me reste encore quelques armes secrètes, que je compte bien utiliser!

Que t’a apporté ton coach, Julien Doré, pendant cette émission?

Les autres candidats sont tous plus âgés que toi.

Il m’a aidé pour le coaching et ça a été une super aventure avec lui. Il m’a donné des conseils, il m’a dit de m’amuser, c’était un grand moment que je n’oublierai jamais!

Avec quel autre artiste, à part Mika, rêverais-tu de faire un jour un duo?

Je rêverais de faire un duo avec Julien Doré, Louane, Kendji Girac ou Patrick Fiori. Mais en première place de mon duo de rêve, je garde toujours Mika.

Tes copains de classe suivent-ils «The Voice Kids»?

Oui, ils sont nombreux à avoir suivi l’émission, et certains sont super impatients et veulent me voir dans les journaux. C’est vraiment chouette d’être soutenu.

L’émission a-t-elle généré une nouvelle popularité?

Disons que l’on me connaît un peu plus et on me pose des questions. Même les enseignants de mon école sont au courant.

Comment vois-tu l’après «The Voice Kids»?

Après l’émission, je vais continuer le chant, je n’arrêterai pas de chanter. Et je pourrai dire que j’ai participé à «The Voice», que je gagne ou que je perde.