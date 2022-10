Sur «TF1» : Arthur éliminé aux portes de la super-finale de «The Voice Kids»

Il n'a pas remporté le titre final, mais son parcours reste superbe. Arthur, 9 ans, a été éliminé aux portes de la super-finale de «The Voice Kids», sur «TF1», ce samedi soir. Le jeune résident luxembourgeois a pourtant assuré le show, dans son duel contre Loghane. Les deux artistes en herbe avaient préparé leur chanson avec leur coach, Julien Doré, pour la finale du télécrochet. Et un seul des deux pouvait se qualifier pour la super-finale.

Arthur a interprété «Creep», le tube de Radiohead, dans une version réarrangée par Julien Doré. Une version plus rythmée, quasi rockabilly. Et le jeune Belge du Grand-Duché a assuré «comme un pro», a lancé Nikos Aliagas, l'animateur du show. Le coach Doré aussi a félicité le jeune garçon pour sa performance. Mais le public a choisi Loghane, et sa version vibrante de «Et si tu n'existais pas», de Joe Dassins. L'aventure s'arrête donc là pour Arthur.