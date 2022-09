Cyclisme: Arthur Kluckers dans le grand monde avec UAE

Arthur Kluckers est stagiaire dans l'équipe UAE depuis août et jusqu'à la fin de la saison.

À 22 ans, il court sur les routes du Grand-Duché sous le maillot de l'une des plus grandes équipes du monde. Stagiaire chez UAE-Emirates depuis le début du mois d'août, Arthur Kluckers court cette semaine au Skoda-Tour de Luxembourg sa deuxième course avec l'équipe qui emploie notamment Tadej Pogacar et João Almeida.