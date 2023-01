Cyclisme/Espoir luxembourgeois: Arthur Kluckers est prêt à passer la vitesse supérieure

Treizième de cette épreuve l'année dernière, il y avait lancé une saison qui l'a vu remporter des étapes sur la Flèche du Sud et le Tour d'Alsace et finir 9e du chrono des championnats d'Europe Espoirs. Surtout, il avait disputé la seconde partie de saison en tant que stagiaire dans la prestigieuse équipe UAE. «C'était intéressant de voir la manière dont ils travaillent et abordent les courses, observe Kluckers. Ça m'a aidé dans mon développement personnel».