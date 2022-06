Cyclisme: Arthur Kluckers prêt à briller sur ses terres

«Attaquer, faire la course. C'est ça qui me plaît»

Pour cela, le coureur licencié au VC Schengen veut continuer à miser sur un tempérament offensif, qui lui a bien réussi sur la Flèche du Sud, où son attaque lui avait permis de piéger le groupe des favoris. «Si on veut gagner, il faut se créer les situations soi-même, estime-t-il. Je ne suis pas le plus rapide au sprint donc je dois arriver avec un plus petit groupe ou seul, mais pour faire ça, il faut attaquer, faire la course. C'est ça qui me plaît».