«Arthur» sort avec Jane, de «Twilight»

Devenu célèbre grâce à «Charlie et la chocolaterie», l’interprète du rôle-titre de la saga «Arthur», de Luc Besson, est de retour.

Or, en juillet passé, Freddie Highmore a été vu dînant en tête-à-tête, un samedi soir, au restaurant Il Cielo, à Beverly Hills, avec Dakota Fanning (15 ans), la blonde interprète de Jane, membre du clan des Volturi, dans la suite de «Twilight». À ce jour, ni l’un ni l’autre n’ont confirmé ou infirmé cette idylle.

Ces braves adolescents pourraient en tout cas bien se comprendre mutuellement. En effet, Freddie Highmore et Dakota Fanning ont tous deux commencé leur carrière très jeunes. Lui à sept ans et elle à six ans.