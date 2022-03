Location de voitures : Arval augmente ses bénéfices annuels

Le loueur a annoncé lundi avoir enregistré en 2021 près de 700 millions d'euros de bénéfice net (+52% sur un an), porté par une hausse de l'activité et par le niveau exceptionnel des ventes de voitures d'occasion.

Les frais de gestion ont augmenté de 9,9% «en lien avec la croissance de l’activité et les coûts de mise en œuvre du plan stratégique Arval Beyond» qui implique des offres en mobilité «à 360 degrés» (location de vélos et trottinettes, autopartage) et des partenariats pour développer sa clientèle de PME et particuliers.