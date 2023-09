«Ce n’est jamais facile de dire au revoir à une équipe»

Dans les ultimes épisodes de la série que Patricia Allison et Tanya Reynolds ont quittée, le personnage d’Otis est plus que jamais l’apprenti sexologue de son école. Asa Butterfield, son interprète, espère que les fans seront satisfaits de la fin écrite par les scénaristes de «Sex Education».

Que va-t-il arriver à Otis dans cette nouvelle saison?

Je ne sais pas trop ce que je peux dire sans me faire taper sur les doigts (rires). Nous sommes dans une nouvelle école, de nouveaux endroits et on va découvrir de nouveaux personnages.

Comment jugez-vous l’évolution de votre personnage au fil des quatre saisons?

Il a pris énormément de maturité depuis le tout premier épisode. Être dans une nouvelle école permet de modifier l’environnement dans lequel on a vu Otis depuis trois saisons. Cela apporte un renouveau tandis que les personnages évoluent en prenant de l’âge. Mais l’équipe centrale de la série est toujours là. On se connaît tellement bien maintenant que c’est plus simple durant le tournage et qu’on s’amuse beaucoup, autant devant que derrière les caméras.

La série est un énorme succès depuis son lancement. Cela vous a-t-il surpris?

C’est toujours une bonne surprise de voir que son travail est apprécié. J’ai eu la chance d’avoir d’autres tournages avant «Sex Education», notamment plusieurs films qui ont été des succès (ndlr: comme «Miss Peregrine et les enfants particuliers» ou «La liste de nos rêves»). L’ajustement a donc été moins compliqué pour moi que pour mes partenaires. Beaucoup d’acteurs de la série étaient des quasi-débutants durant la première saison. Eux ont dû s’adapter à la perte de leur anonymat.

Les nombreux aspects de la sexualité qui sont abordés dans les épisodes sont certainement la raison principale du succès, non?

En partie oui, car le parcours que chaque individu fait dans sa vie sexuelle a une grande influence sur le cours des choses. «Sex Education» montre un large éventail de ce que l’on peut dire, souhaiter ou vivre dans sa sexualité. Et je pense que cela évolue au fil du temps.

Est-ce que, comme Otis, vous conseillez vos amis en matière de sexualité?

C’est un sujet que j’évite d’aborder en toutes circonstances (rires). La série est une fiction, je suis loin d’être un spécialiste dans ce domaine.

Regrettez-vous l’arrêt de la série?