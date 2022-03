Asa, star montante du Nigeria

MONDORF-LES-BAINS - «There is fire on the mountain» chante-t-elle d'une voix sucrée et un brin rêveuse comme si le titre avait été enregistré un dimanche matin ensoleillé. La voix est celle d'Asa (prononcé «Asha»), la nouvelle ambassadrice de la musique nigériane.