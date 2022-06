Maternité: Ashley Graham banalise l’allaitement sur Instagram

Ashley Graham ne cache rien de sa vie de maman, pas même les réalités de l’allaitement. Instagram ashleygraham

«Fatiguée. Mais on est là», a légendé le mannequin plus-size Ashley Graham sous son dernier post Instagram (photo en haut de l’article), publié ce week-end, où on la voit allaiter ses jumeaux, âgés de 5 mois. Parler des réalités de l’allaitement enthousiasme ses abonnés: l’image a récolté plus de 820 000 likes, soit le double ou le quadruple de la plupart de ses posts. «Mon héroïne», «Tellement inspirante», «Super-maman», peut-on lire dans les commentaires.

En mai, une autre publication sur le même sujet avait déjà séduit un nombre similaire de ses abonnés (ci-dessous). En publiant de telles images, Ashley Graham a un but: banaliser l’allaitement sur les réseaux sociaux.

Les stars ouvrent la voie

Avant elle, Emily Ratajkowski, Shay Mitchell, Kate Hudson, entre autres célébrités, ont partagé avec leur communauté des photos d’elles en train d’allaiter, parlant parfois même de leurs difficultés. Sur Instagram, le hashtag #breastfeeding compte, à ce jour, plus de 6 millions de publications et le #brelfie (la combinaison de breast et selfie) plus de 82 000 publications.

Parler des difficultés de l’allaitement

«Je sais que beaucoup de femmes ne sont pas en mesure d’allaiter et pour cela, je compatis et je suis très reconnaissante d’avoir pu le faire pendant six mois merveilleux. Mais j’avais besoin d’une pause. Avec le stress d’une production de lait en baisse et d’un bébé qui s’ennuyait ou qui ne se souciait pas d’être allaité quand j’étais disponible. J’étais triste et frustrée et j’avais sans cesse l’impression d’être une ratée. Alors qu’en réalité, je suis une rock star», déclarait l’actrice, Hilary Duff, en 2019.