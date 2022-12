Diversité: Ashley Graham prône le «fat positivity»

Ashley Graham, ici aux Fashion Awards de Londres le 5 décembre 2022, est une activiste «body positive». AFP

«Le mouvement de positivité envers les gros est devenu incontrôlable», a écrit la journaliste et ancienne Miss New Jersey, Sameera Khan, en commentaire d’une photo d’Ashley Graham sur laquelle elle porte une minirobe dos nu et fendue. Dans un second message, effacé depuis, elle compare le mannequin «plus size» à Irina Shayk qui, selon elle, répondrait mieux aux standards de beauté.

Le mannequin et activiste «body positive» de 35 ans n’a pas tardé à lui répondre, mais pas directement. Elle a plutôt décidé de lancer une tendance prodiversité sur Twitter, en encourageant les personnes en surpoids et obèses à se dévoiler et à s’assumer. Devant l’ampleur que prenaient les publications d’Ashley Graham, Sameera Khan a supprimé les siennes de la plateforme.

De nombreux témoignages