Nouvel album : Asian Dub Foundation est toujours révolté

Le collectif britannique est de retour avec un nouvel opus entre rock, reggae et électro. Et un esprit contestataire toujours aussi affûté.

Les riffs de guitare punk-rock, un chant entre reggae-dub, hip-hop et ragga, des beats et de la musique indienne. Pas de doute, on est chez Asian Dub Foundation. Avec cette marque de fabrique qui caractérise la formation londonienne depuis ses débuts en 1993, à savoir une fusion musicale combinée à un discours conscient. Et s’il ne reste que trois membres historiques, l’esprit demeure.

Sur «More Signal More Noise», on retrouve plusieurs titres parus il y a deux ans sur «The Signal And The Noise», un disque sorti alors uniquement au Japon. Enregistrés en seulement trois jours, ces onze morceaux transpirent l’énergie du live.

On y retrouve de l’explosivité («Flyover»), une fusion mêlant électro, rock et reggae («Zig Zag Nation»), et bien sûr la touche indienne du groupe, qui intègre tabla et flûtes.