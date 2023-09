Asie: Des milliers d'évacuations à Taïwan avant l’arrivée du typhon Haikui

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que plus de 2800 personnes avaient été évacuées de sept villes de l’île, principalement dans le comté montagneux de Hualien. Haikui a déjà provoqué d’importantes pluies dans la matinée et fait souffler des vents de 140 km/h environ. Il doit toucher terre dans la région de Taïtung, voisine du comté de Hualien, à 17 h 00 locales (09 h 00 GMT).

Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés et des écoles et des bureaux ont fermé dans le sud et l’est de l’île. Il doit s’agir «du premier typhon à toucher terre à Taïwan en quatre ans», a souligné dimanche la présidente Tsai Ing-wen. À 09 h 00 locales (01 h 00 GMT), Haikui se trouvait à environ 180 kilomètres à l’est de l’île, selon le Bureau météorologique central taïwanais.