En hausse : Record de demandes d'asile dans l'UE

Quelque 966 000 demandes d'asile ont été enregistrées en 2022 dans les pays de l'Union européenne, la Suisse et la Norvège, un record depuis 2016 au moment de la crise des réfugiés, selon des données publiées mercredi par l'Agence de l'UE pour l'asile (AUEA).

Ces demandes, principalement déposées par des Syriens et des Afghans, sont en hausse de plus de 50% par rapport à 2021, indiquent ces données provisoires. L'augmentation est due «en partie à la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19», mais aussi aux situations de conflit et d'insécurité alimentaire dans le monde, note l'agence.