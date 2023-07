Las Vegas: Aspergée sur scène, Cardi B balance son micro à la tête d'un spectateur

Surprise et passablement énervée par ce geste idiot, Cardi B a aussitôt répliqué. Elle a violemment lancé son micro sur la personne en question, non sans l'invectiver au passage.

Ce type d'incident s'est plus ou moins multiplié ces derniers temps. Harry Styles a par exemple été atteint par un projectile non identifié. Drake a été touché au poignet par un téléphone et, plus original, Pink a reçu un sachet contenant les cendres de la mère d'une spectatrice.