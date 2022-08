En Alsace : Assassinat d'un jeune Afghan à Colmar: la traque des suspects se poursuit

Les «nombreuses investigations» en cours «permettront de déterminer les circonstances précises de ces faits d'une particulière gravité, d'identifier et d'interpeller les auteurs», écrit dans un communiqué la magistrate, laissant entendre que ceux-ci étaient toujours en fuite.

«Les premières investigations révèlent que la victime et des amis étaient importunés par le passage régulier d'un scooter sur le trottoir» et que «la victime demandait au conducteur de s'éloigner pour faire cesser le bruit», a-t-elle poursuivi, confirmant les circonstances de cet assassinat.

Le conducteur «l'insultait et lui promettait qu'il allait revenir avec du renfort» puis se présentait «un peu plus tard (...) avec plusieurs individus».

«Une rixe éclatait entre les deux groupes»

«Une rixe éclatait entre les deux groupes» et «alors qu'une partie des protagonistes se dispersait, un coup de feu était tiré par un individu, selon les témoins entendus dans le cadre de l'enquête, en direction de la victime», précise la magistrate.

Rappelant que le parquet de Colmar avait ouvert une information judiciaire contre X pour assassinat lundi et qu'une juge d'instruction était désormais saisi de l'enquête, la procureure de Colmar a souligné que «comme toujours en pareil cas (...) auditions, exploitation des vidéos disponibles et de la téléphonie, expertises médicales et balistiques» se succédaient dans le cadre de la préocédure.