Assassinat d’un candidat à la présidence: six Colombiens arrêtés

Les six personnes arrêtées pour l’assassinat de Fernando Villavicencio, un des favoris de la présidentielle en Équateur, sont de nationalité colombienne, selon les autorités qui ont confirmé l’implication de «groupes criminels organisés». Après cet attentat survenu mercredi soir et qui a traumatisé le pays, le président Guillermo Lasso a instauré l’état d’urgence pour une durée de 60 jours afin de garantir la tenue du scrutin. Le premier tour, le 20 août, a été maintenu.

«Crime politique»

Le président Lasso a également décrété trois jours de deuil national «pour honorer la mémoire d’un patriote». Fernando Villavicencio, un centriste de 59 ans, était en deuxième position en intentions de vote au premier tour (13,2)%, derrière l’avocate Luisa Gonzalez (26,6%), proche de l’ancien président socialiste Rafael Correa. «Il s’agit d’un crime politique à caractère terroriste, et nous n’avons aucun doute que cet assassinat est une tentative de saboter le processus électoral», a ajouté le chef de l’État.

Selon la police équatorienne, les six suspects arrêtés après l’assassinat de Fernando Villavicencio sont de nationalité colombienne, de même qu’un septième assaillant abattu par les forces de sécurité. Le ministre de l’Intérieur Juan Zapata a confirmé l’implication de «groupes criminels organisés» dans cette attaque, survenue à la fin d’un meeting du candidat à Quito et qui a également fait neuf blessés, dont une candidate à l’Assemblée et trois policiers. La police a par ailleurs fait exploser une bombe déposée sur les lieux.