États-Unis : Assaut du Capitole: Trump aurait voulu se mêler à la foule

Jeudi, l’ancien président américain Donald Trump a affirmé qu’il aurait souhaité se retrouver parmi les manifestants lors de la prise d’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

Le rôle de Donald Trump et de son entourage dans l’organisation des événements du 6 janvier 2021 fait l’objet d’une enquête parlementaire.

Lors de cette froide journée de janvier 2021, des milliers de partisans du milliardaire républicain s’étaient réunis à Washington pour dénoncer de supposées «fraudes» à l’élection de novembre 2020, qui avait privé Donald Trump d’un second mandat. «Nous n’abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais» la défaite, avait lancé le président de l’époque à une marée humaine agitant des drapeaux «Trump 2020». «La foule était bien plus grande que je n’aurais pu l’imaginer», s’est remémoré le président auprès du quotidien américain.

«Il faut que quelqu’un s’en occupe»

«J’ai dit: "Il faut que quelqu’un s’en occupe", et je suis parti du principe que quelqu’un s’en occupait», a-t-il ajouté, imputant ces troubles à la mauvaise gestion des événements par la maire de Washington Muriel Bowser et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Le rôle de Donald Trump et de son entourage dans l’organisation des événements du 6 janvier 2021 fait l’objet d’une enquête parlementaire.