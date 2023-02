Guerre en Ukraine: Jean Asselborn se montre pessimiste sur une solution de paix

«Au cours des 346 jours de cette guerre, j'ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait», a-t-il déclaré dans son message quotidien. «Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l'occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C'est très difficile désormais à Bakhmout, Vougledar, Lyman (NDLR: dans lest) et dans d'autres régions», a ajouté le chef de l'État ukrainien.