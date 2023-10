Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a participé mardi, par vidéoconférence, à la réunion extraordinaire du Conseil «Affaires étrangères» de l'UE, convoquée par le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.

Ce dernier a insisté sur la nécessité d'une désescalade et l'arrêt des combats. «La population civile de Gaza ne peut pas être tenue collectivement responsable et soumise à une punition collective pour les actes horribles commises par le Hamas. Dans ce contexte, le Luxembourg souligne l'importance de respecter le droit international et de protéger la population civile, et déplore toutes les victimes innocentes» a-t-il ajouté.