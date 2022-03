Asselborn: Jérusalem-Est «n'appartient pas à Israël»

Le secteur oriental de la capitale n’est pas la propriété des Israélilens a affirmé lundi le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, avant une réunion avec ses homologues de l'Union européenne à Bruxelles.

«Nous reconnaissons tous, dans les discours, que Jérusalem-Est est occupée. Et si elle est occupée, elle n'appartient pas à Israël», a affirmé le chef de la diplomatie luxembourgeoise. «Je ne comprends pas qu'Israël ne reconnaisse pas que la Palestine est composée de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est», a-t-il ajouté, plaidant pour que les Européens et les États-Unis parlent «un langage clair».