Le Luxembourg en bref: Asselborn a commencé son périple par Metz et Nancy

Après des années de travaux, l'échangeur Raemerich va enfin ouvrir à la circulation ce lundi, vers 6h. La B40 (contournement de Raemerich) sera exploitée sur une voie dans chaque sens de circulation. L'accès à la B40 vers Luxembourg ainsi que le trafic de l'A4 vers Belvaux et Esch se feront via ce nouvel échangeur et le by-pass au niveau du rond-point de l'Université. Le trafic depuis Luxembourg et Audun-le-Tiche se fera via la B40.