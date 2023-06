Luxexpo Open Air: Le concours pour assister au concert de Lizzo à Luxexpo Open Air est annulé

Concert

Chanteuse, compositrice, rappeuse, actrice et bien plus encore, récompensée par trois GRAMMY® Awards… Lizzo a modifié le son, l'âme et l'esprit de la musique et de la culture populaires. Sacrée «Entertainer of the Year» en 2019 par le Time, Lizzo a orné les couvertures d'innombrables Unes à travers le monde, dont Rolling Stone, Billboard, Elle, British Vogue, et bien d'autres encore. Parmi ses nombreuses apparitions inoubliables à la télévision, Lizzo a enflammé la scène des American Music Awards, des MTV Video Music Awards, des BET Awards, de Saturday Night Live, et a donné une performance épique en ouverture des GRAMMYs, pour n'en citer que quelques-uns.