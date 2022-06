Mythique groupe de rock : Assistez au show de Scorpions, le 30 juin au Galaxie d’Amnéville

Grâce à L’essentiel, tente de remporter deux places pour voir en concert, au Galaxie d’Amnéville, le jeudi 30 juin 2022, le mythique groupe de rock Scorpions!

Concert

Avec des hits qu’on ne présente plus comme «Still loving you», «Wind of Change» ou «Rock You Like A Hurricane», le plus célèbre des groupes allemand revient après trois ans d’arrêt forcé, avec un nouvel album «Rock Believer». Viens découvrir les nouvelles chansons des légendes du rock, en tentant de remporté deux places, plus que convoités !!