Covid-19 : Assouplissement des règles en vue au Luxembourg

LUXEMBOURG – La ministre de la Santé a évoqué à demi-mot un allègement des mesures. Horeca, sports et loisirs, voici les évolutions qui devraient être annoncées vendredi.

Le Covid-19 est loin d’avoir disparu, mais la situation invite à «un certain optimisme», a lâché jeudi Paulette Lenert, ministre de la Santé, en dressant un point sur la prévalence du virus. À tel point qu’une partie des restrictions pourraient être levées ou assouplies. La vice-Première ministre a reconnu qu’il y avait «une convergence au niveau international» pour dire que la situation s’améliorait. La tendance va vers un assouplissement des restrictions».

Les prochaines mesures seront annoncées vendredi après-midi. D’après les informations de L’essentiel, la fermeture à 23h des établissements de l’horeca devrait être levée, tandis que les règles seront assouplies dans le domaine du sport et des loisirs. Tout cela est permis par «une situation stable dans les hôpitaux, malgré l’augmentation du nombre de contaminations», reprend Paulette Lenert. Pas question de se relâcher pour autant: le pays «reste dans une situation de pandémie, il y a encore des morts à cause du Covid». La ministre a tenu à rappeler que «les restrictions étaient moins fortes qu’ailleurs, d’après un comparatif international».

Les autorités commencent à avoir «un peu de recul» sur la vague Omicron, ce variant semblant plus contagieux mais moins virulent que les précédents. Le léger recul du nombre d’infections constaté dans le dernier bilan hebdomadaire montre que «la hausse exponentielle semble terminée», selon la ministre. Elle a de nouveau rappelé l’utilité de la vaccination, le virus circulant «deux fois plus chez les non-vaccinés», alors que les vaccinés ont «une probabilité 19 fois plus faible de se retrouver dans les services de soins intensifs.