Santé au Luxembourg : Assurance dépendance: le solde quasiment divisé par deux

14 496 personnes ont bénéficié de l'assurance dépendance (+2,7%) dont plus de 60% sont pris en charge à domicile. Le nombre de ces derniers a augmenté plus vite (+3,6%) que ceux bénéficiant de soins en établissement (+1,1%). Une croissance plus faible qui «s'explique en partie par des effets liés à a pandémie et notamment une certaine réticence à la population de se rendre en établissements», note la CNS.