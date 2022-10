Assurance maladie-maternité: l’Etat devra remettre la main à la poche

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord concernant «certains points» des soins dentaires, avec en vue un changement de nomenclature et de statut. Mais les différends persistent à propos «des sillons dentaires et des matériaux d’obturation et de préparation cavitaire». Paulette Lenert plaide pour «des améliorations au niveau de la prise en charge de la médecine dentaire».